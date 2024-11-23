Video Sağlık Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Aka'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada
Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Aka'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Aka'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

23.11.2024 | 09:21

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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