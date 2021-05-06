Koronavirüs vaka sayısı düşüşte! Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı kovid-19 tablosunda ise yarıyor! | Video

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından salgının gidişatıyla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Vaka sayısı en çok azalan illeri tabloyla açıklayan Bakan Koca, önemli ifadeler kullandı. İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları ise en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı: İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31)