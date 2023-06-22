Polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalışan abi-kardeş: “Bu seferlik ceza yazın ama aracı bağlamayın” | Video
Bursa'da drift yapmaktan ehliyetine el konulan ancak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan sürücü ve ağabeyi pazarlık yaptı. Abi kardeş, “Bu seferlik işlem görmezsek olur mu? Ceza yazın ama aracı bağlamayın” diye dil döktü. Bursa'da uygulama noktası kuran trafik ekipleri kuralsız sürücülerin kabusu oldu. Kontrol noktasına takılan ve drift yaptığı için 2 ay ehliyetine el konulan sürücü polis ekiplerine yakalanınca, “Bu seferlik görmeyin, babam da görmesin” dedi. Polisle pazarlık yapmaya çalışan sürücü ve abisi ne yapsa da cezadan kaçamadı.
Kural tanımayan sürücüye 8 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de araç sahibine teslim edildi.
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