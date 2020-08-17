Son Dakika | 17 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü tablosu | Video

Son Dakika Haberi... Corona virüsü vaka sayısı açıklandı! Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 24 saatte bir Twitter hesabı üzerinden günlük olarak corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı gibi verileri içeren tabloyu paylaşıyor. Bugün yapılan rekor seviyedeki testin ardından, 17 Ağustos tarihli vaka sayısı da açıklandı.