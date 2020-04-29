Son Dakika | Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı ve pik dönemi hakkında açıklama yapacak! 29 Nisan corona virüs tablosu | Video
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ile ilgili son dakika haberi geldi ve ikindi saatleri itibariyle corona virüsü toplantısı başladığı duyuruldu. Bilindiği üzere Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabı üzerinden açıklanıyordu. Bugün ise, Bilim Kurulu toplantısı olması nedeniyle gözler, toplantı sonrası yapılacak basın açıklamasına çevrildi. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu Sağlık Bakanlığı corona virüsü vaka sayısı tablosu açıklandı mı? İşte, corona virüsü Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili merak edilen detaylar ve son dakika gelişmeleri.Corona virüsü vaka sayısı ve vefat sayısı, her 24 saatte bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi için kurulan web sitesi covid19.saglik.gov.tr'de de her gün corona virüs tablosu güncelleniyor. Peki, 29 Nisan Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı ve Türkiy'de iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öğleden sonra başladı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçerek corona virüsü vaka sayısı, entübe hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı ile iglili açıklama yapması bekleniyor.