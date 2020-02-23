Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.
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