Video Spor Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video
Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video

Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video

03.04.2023 | 08:39

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından galibiyetin mimarlarından Cenk Tosun ile Necip Uysal tesislerde taraftara üçlü çektirdi.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Ezeli rakibini 4-2 mağlup eden siyah-beyazlıları Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı. Tarihi zaferin coşkusunu taraftarlarıyla yaşayan Beşiktaş'ta 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun ile Necip Uysal taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

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