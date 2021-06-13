Eriksen futbola devam edebilecek mi? Uzman isimden açıklama...
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Avrupa Şampiyonası B grubunun ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Danimarka'nın yıldız ismi Eriksen maçın 43. bir anda yere yığıldı. Daha sonra Eriksen'e yapılan müdahalelerin ardından 29 yaşındaki futbolcunun bilinci yerine geldi. Herkesi korkutan bu anları Prof. Dr. Taylan Akgün, A Spor'da Son Sayfa programında değerlendirdi.