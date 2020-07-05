Video Spor Erman Toroğlu'ndan Onyekuru yorumu! "Falcao'nun cezasını çekeceksiniz demişler"

Erman Toroğlu'ndan Onyekuru yorumu! "Falcao'nun cezasını çekeceksiniz demişler"

Erman Toroğlu'ndan Onyekuru yorumu!
05.07.2020 | 00:08

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Monaco, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Onyekuru'yu takıma geri çağırdı. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu,  "Monaco, Galatasaray'a 'Falcao'yu bedelsiz aldınız bunun cezasını çekeceksiniz' demiş" ifadelerini kullandı.

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