Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı | Video
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Sadettin Saran seçilirken, kutlamalar stat çevresinde de sürdü.
