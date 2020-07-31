Video Spor Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan!

Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan!

Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan!
31.07.2020 | 14:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan! 01:28
Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan! 31.07.2020 | 14:14
Turgay Demir: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa... 02:17
Turgay Demir: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa... 31.07.2020 | 13:39
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum 02:22
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum 31.07.2020 | 00:46
Yeni Malatyaspor Yalçın Koşukavak ile anlaştı 00:57
Yeni Malatyaspor Yalçın Koşukavak ile anlaştı 30.07.2020 | 22:36
Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! 00:59
Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı! 30.07.2020 | 20:30
Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta 01:13
Fabrice N'Sakala Beşiktaş'ta 30.07.2020 | 19:50
CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber 02:43
CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber 30.07.2020 | 19:31
Rıza Çalımbay yabancı kuralının ertelenmesini değerlendirdi 06:54
Rıza Çalımbay yabancı kuralının ertelenmesini değerlendirdi 30.07.2020 | 17:07
Mustafa Akgören: Puan silinme olmasa 40 puandan fazla alırdık 05:23
Mustafa Akgören: Puan silinme olmasa 40 puandan fazla alırdık 30.07.2020 | 15:46
Murat Sancak: Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız 02:14
Murat Sancak: Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız 30.07.2020 | 15:46
Bayram Akgül: Küme düşmenin kaldırılması bizi memnun etti 01:41
Bayram Akgül: Küme düşmenin kaldırılması bizi memnun etti 30.07.2020 | 15:45
Eddie Newton ve Trabzonsporlu futbolcular A Spor'a konuştu 04:51
Eddie Newton ve Trabzonsporlu futbolcular A Spor'a konuştu 30.07.2020 | 15:41
İşte Trabzonsporluların kupa coşkusu! 01:22
İşte Trabzonsporluların kupa coşkusu! 30.07.2020 | 15:41
Ali Sami Yen kabri başında anıldı 02:16
Ali Sami Yen kabri başında anıldı 30.07.2020 | 15:36
Emre Akbaba feda demeye hazır 01:18
Emre Akbaba feda demeye hazır 30.07.2020 | 15:36
Atiba'dan Beşiktaş itirafı! 01:29
Atiba'dan Beşiktaş itirafı! 30.07.2020 | 15:34
Beşiktaş'ta en çok süre alan isim Vida oldu 01:49
Beşiktaş'ta en çok süre alan isim Vida oldu 30.07.2020 | 15:32
Fenerbahçe için Elia iddiası 00:58
Fenerbahçe için Elia iddiası 30.07.2020 | 15:31
İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi kararı 01:13
İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi kararı 30.07.2020 | 15:30
Alman basını yazdı! Kruse F.Bahçe'ye tazminat ödeyebilir 01:00
Alman basını yazdı! "Kruse F.Bahçe'ye tazminat ödeyebilir" 30.07.2020 | 15:28

Spor Ajansı programına katılan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Maicon'un transferinden gelen para Kaan Ayhan'a harcanacak" ifadelerini kullandı. Çorlu, ayrıca bu transferde flaş bir gelişmenin de olabileceğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA