Galatasaray'ın Seri planı zora girdi

Galatasaray'da kadroda tutulması planlanan Jean Michael Seri'nin talipleri artıyor. Galatasaray'da kiralık futbolcuların durumu merak konusu. Bu isimlerden birisi de Jean Michael Seri. Teknik Direktör Fatih Terim Seri'nin gelecek sezon da takımda tutulmasını istiyor. İngiltere Champıonshıp'te forma giymek istemeyen 28 yaşındaki futbolcu, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor.