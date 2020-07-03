Galatasaray'ın Seri planı zora girdi
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Japon yıldız Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti 03.07.2020 | 23:54
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Trabzonspor'a 3 müjde birden 03.07.2020 | 23:29
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Ahmet Selim Kul: Transferde sürpriz isimler var 03.07.2020 | 22:51
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Ceylan Çalışkan: Max Kruse kötü niyetli bir oyuncu 03.07.2020 | 22:20
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Erman Toroğlu: 3 büyüklerin kurtulma şansı yok 03.07.2020 | 22:08
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Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durum... 03.07.2020 | 18:57
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"Fenerbahçe'yi başarıya götürecek teknik adam Aykut Kocaman'dır" 03.07.2020 | 17:44
01:33
G.Saray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'nin gündeminde 03.07.2020 | 17:28
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Atiba: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum 03.07.2020 | 15:00
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Beşiktaş'ta hedef Mensah 03.07.2020 | 15:00
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Beşiktaş'ta sol bek tasarrufu 03.07.2020 | 15:00
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Galatasaray'dan transfer harekatı 03.07.2020 | 14:59
01:18
Galatasaray'ın Seri planı zora girdi 03.07.2020 | 14:59
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Galatasaray'da stoper geleneği 03.07.2020 | 14:59
00:48
Fenerbahçe'den yerli futbolcu atağı 03.07.2020 | 14:58
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı | İZLE 03.07.2020 | 07:31
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Haldun Domaç: Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör Erol Bulut 03.07.2020 | 00:04
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Kasımpaşa antrenmanında Aytaç Kara'ya Galatasaray tezahüratı! 02.07.2020 | 23:02
Galatasaray'da kadroda tutulması planlanan Jean Michael Seri'nin talipleri artıyor. Galatasaray'da kiralık futbolcuların durumu merak konusu. Bu isimlerden birisi de Jean Michael Seri. Teknik Direktör Fatih Terim Seri'nin gelecek sezon da takımda tutulmasını istiyor. İngiltere Champıonshıp'te forma giymek istemeyen 28 yaşındaki futbolcu, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor.