Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözler: Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik görevi bırakmak
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son alınan Trabzonspor beraberliğinin ardından zirve yolunda kaybedilen 2 puan büyük tepki aldı. A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluç, "Dost acı söyler Fatih Terim, bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik görevi bırakmak" dedi. (GS spor haberleri)