Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "23 Aralık futbolun bittiği gündür"
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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendiren Uluç, "23 Aralık Çarşamba Türkiye'de futbolun öldüğü gündür. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.