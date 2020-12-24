Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "23 Aralık futbolun bittiği gündür"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendiren Uluç, "23 Aralık Çarşamba Türkiye'de futbolun öldüğü gündür. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.