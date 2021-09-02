Kasımpaşalı Umut Bozok'tan piyano resitali | Video

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, sahada olduğu gibi saha dışında da çok yetenekli. Galatasaray ve Giresunspor maçını boş geçmeyen Fransa doğumlu golcü, piyanodaki hünerlerini sergiledi. Umut profesyonel şekilde piyanoyu çaldı. Takım arkadaşları da şaşkınlık geçirdi.