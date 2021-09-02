Video Spor Kasımpaşalı Umut Bozok'tan piyano resitali | Video

Kasımpaşalı Umut Bozok'tan piyano resitali | Video

Kasımpaşalı Umut Bozok'tan piyano resitali | Video
02.09.2021 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kasımpaşalı Umut Bozok’tan piyano resitali | Video 01:16
Kasımpaşalı Umut Bozok'tan piyano resitali | Video 02.09.2021 | 15:18
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mergim Berisha ve Max Meyer İstanbul’a geldi! 01:53
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mergim Berisha ve Max Meyer İstanbul'a geldi! 02.09.2021 | 13:18
Şenol Güneş Karadağ maçı sonrası konuştu: Fırsat teptik 08:45
Şenol Güneş Karadağ maçı sonrası konuştu: "Fırsat teptik" 02.09.2021 | 01:04
Türkiye 2 - 2 Karadağ MAÇ ÖZETİ GOLLER İZLE! Türkiye 2 - 2 Karadağ geniş maç özeti tüm goller 03:38
Türkiye 2 - 2 Karadağ MAÇ ÖZETİ GOLLER İZLE! Türkiye 2 - 2 Karadağ geniş maç özeti tüm goller 01.09.2021 | 21:24
Türkiye Karadağ maçı CANLI YAYIN izle! TRT 1 Türkiye Karadağ Maçı canlı izle | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme | 03:38
Türkiye Karadağ maçı CANLI YAYIN izle! TRT 1 Türkiye Karadağ Maçı canlı izle | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme | 01.09.2021 | 21:12
Türkiye Karadağ maçı CANLI YAYIN izle! TRT 1 Türkiye Karadağ 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı canlı izle 03:38
Türkiye Karadağ maçı CANLI YAYIN izle! TRT 1 Türkiye Karadağ 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı canlı izle 01.09.2021 | 20:56
Son dakika: Mostafa Mohamed transferi neden gerçekleşmedi? Okay Yokuşlu ve kaleci transferinde son durum ne? 12:07
Son dakika: Mostafa Mohamed transferi neden gerçekleşmedi? Okay Yokuşlu ve kaleci transferinde son durum ne? 01.09.2021 | 11:44
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcularımız A Haber’de | Video 06:22
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcularımız A Haber'de | Video 01.09.2021 | 11:32
Kadın mehteranlardan Filenin Sultanları’na marşlı destek | Video 02:50
Kadın mehteranlardan Filenin Sultanları'na marşlı destek | Video 01.09.2021 | 08:40
Beşiktaş’ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul’a geldi! 03:46
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'a geldi! 01.09.2021 | 00:05
Şenol Güneş’ten kritik açıklamalar! Dört yıldız Karadağ maçında forma giyemeyecek 19:50
Şenol Güneş'ten kritik açıklamalar! Dört yıldız Karadağ maçında forma giyemeyecek 31.08.2021 | 15:06
Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul’a geldi 01:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi 31.08.2021 | 13:09
Milli okçular A Spor’da 08:43
Milli okçular A Spor'da 31.08.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Tokyo’dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk’ten canlı yayında açıklama 04:38
SON DAKİKA: Tokyo'dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk'ten canlı yayında açıklama 31.08.2021 | 10:30
Fenerbahçe’den Diego Rossi atağı! İstanbul’a geliyor... 01:31
Fenerbahçe'den Diego Rossi atağı! İstanbul'a geliyor... 31.08.2021 | 01:14
Rizespor’dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video 01:46
Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video 30.08.2021 | 15:25
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran’dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! ’Bir bardak suda...’ 24:54
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'Bir bardak suda...' 30.08.2021 | 15:12
Paralimpik Oyunları’nda Altın madalya alan Abdullah Öztürk, sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı | Video 00:59
Paralimpik Oyunları'nda Altın madalya alan Abdullah Öztürk, sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı | Video 30.08.2021 | 14:39
Türk Telekom stadının çatısındaki çalışma drone ile görüntülendi | Video 03:36
Türk Telekom stadının çatısındaki çalışma drone ile görüntülendi | Video 30.08.2021 | 13:30
Fatih Terim’den Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklaması! Orta saha transferi... | Video 10:37
Fatih Terim'den Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklaması! "Orta saha transferi..." | Video 30.08.2021 | 00:09

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, sahada olduğu gibi saha dışında da çok yetenekli. Galatasaray ve Giresunspor maçını boş geçmeyen Fransa doğumlu golcü, piyanodaki hünerlerini sergiledi. Umut profesyonel şekilde piyanoyu çaldı. Takım arkadaşları da şaşkınlık geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA