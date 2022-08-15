Morutan İtalya'yı salladı! Sonradan oyuna girdi, 2 asist yaptı | Video

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamamıştı. Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde forma şansı bulmakta zorlanan Morutan, Okan Buruk döneminde İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Rumen futbolcu, ilk maçında oyuna sonradan girmesine rağmen yaptığı 2 asistle adından söz ettirmeyi başardı.