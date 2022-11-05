Video Spor Morutan maça damga vurdu
Morutan maça damga vurdu

Morutan maça damga vurdu

05.11.2022 | 19:45

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Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, 3-1 kazandıkları Cosenza maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

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