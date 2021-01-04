Apple AirPods Max inceleme ve özellikleri... Sihirli kulaklıklar AirPods Max şifresini tavşan kulaklı müzisyenler çözdü... | Video

Kargo'nun efsane üyeleri müzisyen ve müzik yapımcıları Selim Öztürk ve Burak Karataş kısa bir deneyimle Apple AirPods Max hakkında ilk izlenimlerini paylaştı. Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt sizler için değerlendirdi...