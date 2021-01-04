iPhone 12 serisinden hangisi size göre? İşte iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:29
15:07
07:39
02:45
03:12
Realme 7 PRO özellikleri inceleme! İşte yeni Realme 7 PRO... | Video 11.12.2020 | 08:38
12:23
05:53
06:50
10:54
13:00
14:17
02:39
Hafızanız yetmiyor mu? İşte yeni 'Kingston Micro SD' hafıza kartı... | Video 15.10.2020 | 13:54
16:06
05:15
17:14
04:06
10:32
08:31
08:46
Apple iPhone 12'nin 4 modeli karşımızda! Efsane Kırmızı iPhone 12 Mini ve iPhone 12, Okyanus Mavisi iPhone 12 Pro ve iPhone12 Pro Max Büyükada'dan İstanbul'a yolculuğa çıktık. 4 farklı modeliyle bize neleri çağrıştırıyor? Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt sizler için inceledi...
Apple AirPods Max inceleme ve özellikleri... Sihirli kulaklıklar AirPods Max şifresini tavşan kulaklı müzisyenler çözdü... | Video
İşte yeni Apple iPhone'ların inceleme ve özellikleri... Yeni Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tam zamanında yetişti | Video
Yeni Apple Watch inceleme kullanım testi! İşte 2020 model yeni Apple Watch'ın yeni özellikleri... | Video
İşte 2020 yeni iPad Air'in özellikleri ve incelemesi! Yeni iPad Air performans canavarı A14 Bionic işlemci ile neler yapabilecek? | Video
Yeni iPhone SE 2020 neden alınır? Altın oran tutkunlarına müjde! Android kullanıcıları yeni iPhone SE'nin... | Video