iPhone 12 serisinden hangisi size göre? İşte iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max... | Video

Apple iPhone 12'nin 4 modeli karşımızda! Efsane Kırmızı iPhone 12 Mini ve iPhone 12, Okyanus Mavisi iPhone 12 Pro ve iPhone12 Pro Max Büyükada'dan İstanbul'a yolculuğa çıktık. 4 farklı modeliyle bize neleri çağrıştırıyor? Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt sizler için inceledi...