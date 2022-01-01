Video Türkiye FETÖ’cülere en güzel cevap!
FETÖ’cülere en güzel cevap!

FETÖ’cülere en güzel cevap!

01.01.2022 | 11:04

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Kocaeli'de polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun yeni yıl mesajı yayınlandığı sırada anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşısı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı. Polis ekipleri, telsize müdahalede bulunan şeref yoksunu teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

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