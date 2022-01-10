Video Türkiye İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

10.01.2022 | 09:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 01:32
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı 10.01.2022 | 09:13
Hava Durumu 10-01-2022 01:30
Hava Durumu 10-01-2022 10.01.2022 | 08:00
Hava Durumu 09-01-2022 01:30
Hava Durumu 09-01-2022 09.01.2022 | 08:00
Eksi 30 derecede virüsle savaş 01:07
Eksi 30 derecede virüsle savaş 09.01.2022 | 01:22
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX’un maskesini düşürdü 16:48
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü 08.01.2022 | 22:08
Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar 00:27
Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar 08.01.2022 | 22:10
Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu 03:23
Şanlıurfa sınırında patlama! 3 askerimiz şehit oldu 08.01.2022 | 21:04
Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı 02:22
Elektronik marketi böyle soydular... Hepsi tutuklandı 08.01.2022 | 20:50
Başkan Erdoğan duyurdu: Konya Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak 47:52
Başkan Erdoğan duyurdu: Konya Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak 08.01.2022 | 19:50
Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’ 00:06
Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’ 08.01.2022 | 20:20
Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar 00:54
Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar 08.01.2022 | 20:06
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan çok net mesaj: Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz... 04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz... 08.01.2022 | 17:28
Başkan Erdoğan’da Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde önemli açıklamalar 43:06
Başkan Erdoğan'da Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 17:13
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan ’Çiftçiye bedava elektrik’ teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun 06:08
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan 'Çiftçiye bedava elektrik' teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun 08.01.2022 | 16:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya’dan Karaman’a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı 01:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı 08.01.2022 | 16:19
Başkan Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılışına katılıyor! İlk sürüş gerçekleştiriliyor... 14:31
Başkan Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılıyor! İlk sürüş gerçekleştiriliyor... 08.01.2022 | 14:58
Devlet Bahçeli’den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni’nde önemli açıklamalar 43:46
Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den sert tepki Kazakistan’daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı? 05:16
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den sert tepki "Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?" 08.01.2022 | 13:43
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 01:10
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 08.01.2022 | 12:16
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 06:55
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 08.01.2022 | 11:32

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Özel Kuvvetler' biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Avareş Bozan' kod adlı T.A. ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA