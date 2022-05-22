Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması!

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.