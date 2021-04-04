Soruşturma başlatılmıştı! Darbe imalı bildiriye imza atanlar ifadeye çağrılacak
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104 emekli amiralin gece yarısı yayımladıkları skandal bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK'nın 316. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında darbe bildirisine öncülük edenlerin tespit edildiğini ve ifadeye çağırılacağını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...