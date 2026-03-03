GOL | Fethiyespor 0-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
03.03.2026 | 15:28
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 47. dakikada Moussa Kone'nin attığı golle Fethiyespor karşısında farkı 2'ye çıkardı.
