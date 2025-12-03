Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
02.12.2025 | 01:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Sakaryaspor-Gençlerbirliği karşılaşması ile devam etti. Zorlu deplasmanda 5-0 galip gelen başkent ekibi, tur biletini kaptı. İşte maçın özeti...
08:59
