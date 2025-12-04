Silifke Belediye Spor 0-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

04.12.2025 | 23:39

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. Tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Silifke'de oynanan mücadeleden Antalyaspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu skorla Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı. İşte maçın özeti...