Video Türkiye Kupası Özetler Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

04.12.2025 | 19:51

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdır FK ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ev sahibi takım, aynı zamanda kupada da gruplara kalmanın hesaplarını yapıyordu. Iğdır FK rakibi Orduspor 1967'yi yenerek gruplara kaldı. İşte maçın özeti...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 MAÇ SONUCU-ÖZET 10:11
Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.12.2025 | 19:51
Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU-ÖZET 08:59
Sakaryaspor 0-5 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) 02.12.2025 | 01:07
Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:01
Ç. Rizespor 6-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 02.12.2025 | 22:12
Keçiörengücü 2-0 Kayserispor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:11
Keçiörengücü 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 02.12.2025 | 20:37
Muş Spor Kulübü 1-4 T. Konyaspor MAÇ SONUCU-ÖZET 09:13
Muş Spor Kulübü 1-4 T. Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 02.12.2025 | 18:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY