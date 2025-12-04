Video Türkiye Kupası Özetler Arca Çorum FK 0-5 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
04.12.2025 | 23:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. Tur maçında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Alanyaspor rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada gruplara kalmayı başardı. İşte maçın özeti...

