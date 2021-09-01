2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol'da kucaklaştı! | Video
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30 Ağustos’ta yeni sezona ‘merhaba’ diyen ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından 'Esra Erol’da dün inanılmaz bir olay yaşandı. 2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz’ı Esra Erol buldu. Korkmaz dün canlı yayına görüntülü bağlandı. Anne Şehri Aydoğdu, kızını görür görmez baygınlık geçirdi. Bugün ise Esra Erol’da yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır kayıp olan Gamze Korkmaz, canlı yayına katıldı. Anne ve babasını görmek istemediğini söyleyen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı. İşte Esra Erol’a da damga vuran o olay!