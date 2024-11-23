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Adana'da sosyal medyadan polislere küfür edip

Adana'da sosyal medyadan polislere küfür edip "Erkekseniz beni alın" diyen kişi tutuklandı

23.11.2024 | 11:17

Adana'da sokak yarışı için toplanan gruptan yer alan kişi, kendilerine müdahale eden polislere küfür ettiği görüntüyü sosyal medyadan yayınlayıp ,”Erkekseniz beni alın” dedi. Gasp polisleri tarafından yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İddiaya göre, Mehmet K. (25) arkadaşlarıyla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi içerisinde sokak yarışı amaçlı toplanan gruba dahil oldu. Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gruba dağılması yönünde uyarılar yaptı. Yapılan uyarıların ardından grubun bir kısmı dağılırken bazıları dağılmadı. Dağılmayan grupta bulunan Mehmet K. ile arkadaşlarına polis biber gazlı müdahale yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Bu olaydan kısa süre sonra Mehmet K. polislere ağır küfürler ederek sosyal medyada görüntü paylaştı. Paylaştığı görüntüde küfürlerin yanı sıra polislere yönelik "Erkeksen beni al, erkekseniz beni alın" dedi.


Paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Gasp polisleri Mehmet K.'yı Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde yaptığı operasyonla yakaladı.


Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde "Alkollü olduğum için paylaştım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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