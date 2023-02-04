Adana'nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 04.02.2023 | 10:20 ADANA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, sabahın ilk saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Kozan-Feke yolu, Akkaya mevkiinde kar nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgielerde yoğunluk gösteren kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kozan ve Feke ilçelerini birbirine bağlayan yol, Akkaya mevkiinde trafiğe kapandı. Biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı.