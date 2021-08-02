Video Yaşam Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler | Video

Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler | Video

Adıyaman’da pes dedirten olay: Önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler | Video
02.08.2021 | 13:49

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Adıyaman’da bir grup şahıs, saçlarından tutup sürüklediği ve sokak ortasında tekme tokat dövdükleri 13 yaşındaki kız çocuğunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İddiaya göre, Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yaşayan 13 yaşında K.D., isimli kız çocuğu kimliği belirlenemeyen bir gurup 16-17 yaşlarındaki kız çocuklarının farklı günlerde şiddetine maruz kaldı. Kendisinden büyük kızların şiddetine maruz kalan K.D., hem tekme tokat dövüldü hem de saçlarından tutularak sokak ortasında sürüklendi. K.D'ye şiddet uygulayan şahıslar aynı zamanda şiddet anlarını da telefon ile video kayıt yaptı. Pes dedirten olayın görüntülerini çeken şahıslar, daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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