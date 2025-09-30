Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51 Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S., idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan Esmanur Gültekin (24), Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1), olay yerinde hayatını kaybederken otobüs sürücüsü Selahattin S., ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Selahattin S., olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından jandarma ekiplerince olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.