Video Yaşam Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video

30.09.2025 | 10:51

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S., idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan Esmanur Gültekin (24), Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1), olay yerinde hayatını kaybederken otobüs sürücüsü Selahattin S., ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Selahattin S., olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından jandarma ekiplerince olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 03:31
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: Uyuşturucu satmıyoruz savunması yaptılar | Video 00:41
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video 30.09.2025 | 10:29
Vali Kumbuzoğlu: Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:17
Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video 30.09.2025 | 10:08
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 06:18
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 09:54
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 00:53
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 30.09.2025 | 09:32
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 00:29
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 30.09.2025 | 09:30
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 00:14
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 09:21
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:01
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 30.09.2025 | 08:28
Kayseri’de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 01:19
Kayseri'de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 08:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 02:27
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 01:30
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 29.09.2025 | 15:53
Güllü’nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 04:01
Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 15:13
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 02:56
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 29.09.2025 | 14:28
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 08:46
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 29.09.2025 | 14:28
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 00:51
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 29.09.2025 | 13:16
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:14
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 13:16
ABD’de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz | Video 03:12
ABD'de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: "Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz" | Video 29.09.2025 | 13:16
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 00:52
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 29.09.2025 | 13:16
Şişli’de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 00:40
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 29.09.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY