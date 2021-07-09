Afganistan'da ateşkes görüşmeleri! Taliban'dan flaş açıklama "Görüşmeler başarılı olursa..."
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Son Dakika Haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden 'Afganistan'da ateşkes' görüşmelerinde Taliban'dan flaş açıklama "Görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız"