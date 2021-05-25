Video Yaşam Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
25.05.2021 | 08:38

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, iddiaya göre hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada Necla Taş (45) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Çay- Dinar karayolu Arızalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şuhut?tan Çay yönünde giden Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler hafif ticari araçta bulunan Necla Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, aynı araçtaki eşi Rüştü Taş ile çocukları Bahri Taş (24), Mehmet Taş (22), Fatma Nur Taş (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.


Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Necla Taş?ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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