Afyonkarahisar’da piknik faciası: Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi boğularak öldü | Video
Afyonkarahisar’da yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaşta boğularak hayatını kaybetti.
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