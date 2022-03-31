Video Yaşam Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video
Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video

Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video

31.03.2022 | 15:38

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden ‘yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler’ başlığı ile yapılan video paylaşıma büyük ilgi gördü.

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Türkiye'nin farklı noktalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntüleri büyük ilgi görüyor. Görüntülerde ceylan, dağ keçisi, geyik, yaban domuzu ve kurtların çoğunlukla yiyecek aradıkları gözlenirken, görüntülerde hayvanların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgi görürken, ceylan ve geyiklerin ise sevimlilikleri ise herkesi gülümsetti.

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