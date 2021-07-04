Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ böyle görüntülendi | Video

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaz mevsiminin gelmesi ile eşsiz manzaraya bürünen İnli Balıklı Gölü görenleri kendisine hayran bırakırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanlarının drone ile havadan çektiği görüntü ise görenleri mest etti.

Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay gölet manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Afyonkarahisar kent merkezine de 45 kilometre uzaklıktaki gölet etrafı söğüt ağaçları ile donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştürülen göl, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor.

Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan ve avlanması yasak aynalı sazanlar ziyaretçiler tarafından ekmek ve yem ile besleniyor. Eşsiz doğası ile gölet İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler ise adeta görenleri mest etti. Göldeki balıklarında beslenmek için su yüzüne çıktığı anlarda görenleri kendisine hayran bıraktı.

EVLİLİK TEKLİFLERİNİ BURADA YAPIYORLAR

İnli Balıklı Göl Çalışanı İbrahim Çakmak, balıklı gölün 2003'ten bu yana hizmet verdiğini belirterek, "Şuanda muhtarlık bünyesinde, işletilmeye devam etmektedir. Burası daha çok hayvan severler ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen önemli bir noktadır. Buraya hafta sonu vatandaşlar yoğun olarak gelmektedir. Yoğun ii temposundan bunalan insanlar hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmek için buraya gelirler. Burada bizim sazanlarımız var göl içerisinde, tutulması ve yenmesi yasaktır. Sazanlarımıza yem verirler çocuklar ve aileler. Yem vererek stres atarlar. Genelde manzarası çok güzeldir ve ağaçlıklarla çevrilidir. Buraya gelin ve damatlar fotoğraf çekimine gelir. Doğum günü, nişan, evlilik teklifi gibi bu güzel yeri değerlendirirler insanlar" diye konuştu.