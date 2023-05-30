Video Yaşam Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video
Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video

Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video

30.05.2023 | 07:53

Bursa’da, borç- alacak meselesini konuşmak üzere akaryakıt istasyonunda buluştuğu Ali K.'yı tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra silah kabzasıyla darbeden Mehmet D. (27), polisi görünce kendisini bekleyen arkadaşının kamyonuyla kaçmaya çalıştı. Polisin uyarı ateşi sonu kamyondan atlayan şüpheli yakalanırken, kamyonun sürücüsü ise kaçarak izini kaybettirdi. Polisin şüphelileri takip etmesi sırasında darbedilen Ali K. da istasyondan ayrılırken, olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Mehmet D. (27) ile Ali K. (35) bir akaryakıt istasyonunun girişinde buluştu. Bir süre konuşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabanca ile havaya ateş açan Mehmet D., ardından Ali K.'yı silahın kabzasıyla vurarak darbetmeye başladı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi.

POLİSİN UYARI ATEŞİ İLE KAMYONDAN ATLAYINCA YAKALANDI
Polisleri karşısında görünce kaçmaya başlayan Mehmet D., yol kenarında park halinde kendisini bekleyen arkadaşı Numan O.'nun kullandığı 16 PR 198 plakalı kamyonetin kasasına binerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine kamyonetin kasasından atlayarak kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalışan Mehmet D. kıskıvrak yakalandı. Mehmet D. gözaltına alınırken, kamyonet sürücüsü Numan o. ise durmayarak bölgeden uzaklaştı.

20 KİLOMETRE TAKİBİN ARDINDAN ARACI BIRAKIP KAÇTI
Polisin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu Numan O., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan polis, Numan O.'yu takibini sürdürdü. Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından kamyoneti boş bir arazide kamyoneti terk ederek yaya olarak kaçan Numan O., kayıplara karıştı. Olay yerine dönen polis ekipleri darbedilen Ali K.'nın da olay yerinden gittiğini gördü. Polis merkezine götürülen Mehmet D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, Mehmet D.'nin akaryakıt istasyonunda havaya ateş açtıktan tabancanın kabzasıyla Ali K.'yı darbettiği olay, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kısa sürede gelen polisten kaçmak için arkadaşının kamyonetine binen Mehmet D.'nin uyarı ateşi ile araçtan atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü.

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