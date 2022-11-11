Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi | Video

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Alanya’da meyve bahçesinde yiyecek arayan tilki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde bir meyve bahçesinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen gelen yavru tilki, yiyecek aradı.
Bir süre burada kalan tilki, daha sonra gözden kayboldu. Tilkinin yerleşim yerleri yakınına kadar gelmesi dikkati çekti.