Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video

Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları.