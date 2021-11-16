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OTOMATİK OYNAT
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Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
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Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video 16.11.2021 | 09:13
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Tarzan gibi tırmandı tek hamlede pencereyi açtı | Video 16.11.2021 | 09:11
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Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti 16.11.2021 | 09:02
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Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı! 16.11.2021 | 08:40
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Çocuğa çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü darbedildi 16.11.2021 | 08:40
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İstanbul’da şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı! 16.11.2021 | 08:34
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Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 4 yaralı 16.11.2021 | 08:34
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Karamel'in acı sonu: Eski sahibi ses tellerini kesti, tır şoförü ezdi geçti 15.11.2021 | 16:52
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İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular 1.5 saat TEM'de kaldı 15.11.2021 | 16:44
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Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 15.11.2021 | 16:43
Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları.