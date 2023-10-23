Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video
Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, dengesini kaybederek balkondan düştü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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