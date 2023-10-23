Video Yaşam Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video
Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video

Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video

23.10.2023 | 13:48

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, dengesini kaybederek balkondan düştü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre alkollü olan Uğur Yılmaz, evinin balkonundan bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşuların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerle uzun süre tartışan Yılmaz, evinin eşyalarını balkondan aşağıya atmaya başladı. Tartışma sırasında dengesini kaybeden Yılmaz, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek yere çakıldı. Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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