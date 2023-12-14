Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada
Amasya’da mezbahada boğanın saldırdığı Kadir Bilen (55), ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızgın boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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