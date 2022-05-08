Video Yaşam Amasya'da dehşete düşüren kaza kamerada! Minibüs, yol kenarında bekleyen pikaba arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Video
Amasya'da dehşete düşüren kaza kamerada! Minibüs, yol kenarında bekleyen pikaba arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Video

Amasya'da dehşete düşüren kaza kamerada! Minibüs, yol kenarında bekleyen pikaba arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Video

08.05.2022 | 11:02

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OTOMATİK OYNAT

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Amasya’da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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