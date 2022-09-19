Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.Yapılan araştırmada kazanın kamyonet sürücüsünün şerit ihlâli yapmasından kaynaklandığının değerlendirildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.