Amasya’daki selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu | Video
Amasya'da 4 Haziran'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince Zilal Şahin'i arama çalışmaları gece sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin'in de cansız bedeni bulundu.
VALİLİK DUYURDU
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.
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