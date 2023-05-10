Ankara’da başörtülü kadına saldırı kamerada! | Video

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı. Başörtülü kadına yönelik, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullanan saldırganlar, kadının başörtüsünü de çıkardı.