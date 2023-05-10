Ankara’da başörtülü kadına saldırı kamerada! | Video
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı. Başörtülü kadına yönelik, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullanan saldırganlar, kadının başörtüsünü de çıkardı.
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