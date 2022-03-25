Ankara'da korkunç kaza! Servis aracının çarptığı iki öğrencinin metrelerce savrulduğu anlar kamerada | Video
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Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki öğrenciye servis aracı çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada çocuklardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"İLLAKİ BİRİSİNİN CANI YANMASI GEREKİYORDU"
Kaza anına şahit olan bir çevre sakini yolda sürekli kazaların yaşandığı söyleyerek, "Burası çocukların okul güzergahı. Sabah gidiyorlar akşam dönüyorlar. Ben 7 senedir buradayım. 7 senedir burada ne kazalar atlatıldı. Buraya bir üst geçit yapılması şart. İllaki birisinin canı yanması gerekiyordu. Küçücük çocuklara araba çarptı. Bu yoldan ilk okul çocukları, liseliler gidiyor, işe gidip gelen insan oluyor. Bu yol hep dolu. Yola kimse geçmesin diye taş dökmüşler ama bu bir çözüm değil. Buraya bir üst geçit şart. Buralarda üst geçit veya alt geçit yok" dedi.
"BURADA ÜST GEÇİT YOK"
Üst geçit olmadığı için sürekli kazaların yaşandığı belirten bir öğrenci ise, Burası yol değil. İnsanlar burayı kısaltmak için geliyor. Burada üst geçit yok. Öteki yolda uzun olduğu için geçmiyor kimse. Herkes geçiyor buradan" ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci ise, "Başka gidecek yol olmadığı için buradan geçtik. Buradan annemle geçerek gidiyorum çünkü olay olmuş Araba çarpmış öğrencilere" diye konuşurken, Bir vatandaşta sürekli şikayet olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı söyleyip, "O kadar şikayet olmasına rağmen hiçbir çare bulunamadı. Burası öğrencilerin, işçilerin kullandığı yol. Burada çok can gitti" dedi.