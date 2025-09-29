Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59 Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazar yerinde 1 kişinin pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Eylül Perşembe günü Polatlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K.H. ile M.Y. arasında tezgâhların yan yana kurulması nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda K.H., aracından aldığı pompalı tüfekle M.Y.'yi vurmuştu. Ağır yaralanan M.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumunun ağır olması üzerine Ankara'ya sevk edilen M.Y.'nin kolunun kesildiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken, olay sonrası kaçmaya çalışan K.H. o sırada pazar yerinde bulunan bir polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.H. ve beraberindeki Y.H., emniyetteki sorgularının ardından Polatlı Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anının ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.