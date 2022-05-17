Video Yaşam Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video
Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video

Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video

17.05.2022 | 09:23

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"Çay fiyatlarında artışı olacak" haberinin ardından stokçular harekete geçti! Ankara Batıkent'te bir zincir markette kaydedilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerde; market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görülüyor. İşte o anlar...

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